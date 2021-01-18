В Киеве хозяин избил ногами щенка и оставил на морозе

В Шевченковском районе Киева мужчина избил щенка, которого он держал на поводке.
Издевательство над животным зафиксировала камера наблюдения в подъезде.
На видео видно, как мужчина держи щенка на поводке и наносит удары ногой так, что животное отлетает на пару метров и ударяется об стену. Это повторялось несколько раз. Потом мужчина оставил беззащитное животное на улице. К слову, в Киеве в эту ночь держалась температура воздуха в -18°.
Издевательства над собакой в Бродах
26 декабря на Львовщине двое подростков поиздевались над собакой.
Тогда правоохранители занялись проверкой факта смертельного избиения животного.
На видео, быстро распространившегося в соцсетях и вызвавшее волну возмущения, подростки поместили собаку в мешок и избили ее, после чего животное, вероятно, погибло.