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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Киеве хозяин избил ногами щенка и оставил на морозе

В Шевченковском районе Киева мужчина избил щенка, которого он держал на поводке.

Издевательство над животным зафиксировала камера наблюдения в подъезде.

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На видео видно, как мужчина держи щенка на поводке и наносит удары ногой так, что животное отлетает на пару метров и ударяется об стену. Это повторялось несколько раз. Потом мужчина оставил беззащитное животное на улице. К слову, в Киеве в эту ночь держалась температура воздуха в -18°.

В Киеве хозяин избил ногами щенка и оставил на морозе

Издевательства над собакой в Бродах

26 декабря на Львовщине двое подростков поиздевались над собакой.

Тогда правоохранители занялись проверкой факта смертельного избиения животного.

На видео, быстро распространившегося в соцсетях и вызвавшее волну возмущения, подростки поместили собаку в мешок и избили ее, после чего животное, вероятно, погибло.

Источник: Киев Оперативний

Фото: dtp.kiev.ua, Depositphotos

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