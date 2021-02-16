Три человека сгорели, а спасатели даже не выезжали на пожары на Луганщине — ГБР

В ходе досудебного расследования по факту масштабного пожара в Луганской области летом 2020 года следователи территориального управления ГБР в Краматорске установили подстрекателя к искажению информации о тушении пожаров.
В начале июля 2020 году на территории садоводческого общества №5 Волчье Озеро в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека, было уничтожено жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.
Однако, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали.
Для “прикрытия” должностных лиц Госслужбы по ЧС от дисциплинарной, уголовной или иной установленной законом ответственности за возможное небрежное отношение к своим служебным обязанностям, инспекторы территориальных подразделений ГСЧС вписывали в официальные документы сведения о руководителях тушения пожара, а также о силах и средствах, которые якобы были привлечены к работе.
— Следствием установлено, что в июле 2020 года, с целью сокрытия факта отсутствия пожарной техники ГСЧС на тушении пожара, устные поручения инспекторам о внесении в официальные документы искаженной информации давал 30-летний начальник отдела профилактической работы, расследования пожаров и активных и пассивных средств безопасности центра обеспечения деятельности ГУ ГСЧС Луганской области, — рассказали в ГБР.
Мужчине, который склонил инспекторов к соучастию в совершении преступления, сообщено о подозрении в служебном подлоге, то есть внесении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, по предварительному сговору группой лиц.
В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В начале июля 2020 года возникли пожары в Луганской области. Погибли три человека, огнем уничтожено жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.
Огонь раскинулся на территории около 100 га и уничтожил более 100 домов.