Три людини згоріли, а рятувальники навіть не виїжджали на пожежі на Луганщині – ДБР

Під час досудового розслідування за фактом масштабної пожежі в Луганській області влітку 2020 року слідчі територіального управління ДБР в Краматорську встановили підбурювача до спотворення інформації про гасіння пожеж.

На початку липня 2020 року на території садівничого товариства №5 Вовче Озеро в Новоайдарському районі Луганської області виникли масштабні пожежі, в результаті яких у вогні загинуло три людини, було знищено житлові будинки, господарські будівлі та інше майно.

Однак, за даними слідства, сили і засоби пожежно-рятувальних загонів до місця пожежі не виїжджали.

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Для “прикриття” посадових осіб Держслужби з НС від дисциплінарної, кримінальної чи іншої установленої законом відповідальності за можливе недбале ставлення до своїх службових обов’язків, інспектори територіальних підрозділів ДСНС вписували в офіційні документи відомості про керівників гасіння пожежі, а також про сили і засоби, які нібито були залучені до роботи.

– Слідством встановлено, що в липні 2020 року, з метою приховування факту відсутності пожежної техніки ДСНС на гасінні пожежі, усні доручення інспекторам про внесення в офіційні документи спотвореної інформації давав 30-річний начальник відділу профілактичної роботи, розслідування пожеж та активних і пасивних засобів безпеки центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС Луганській області, – розповіли в ДБР.

Чоловікові, який схилив інспекторів до співучасті в скоєнні злочину, повідомлено про підозру у службовій підробці, тобто внесення, видачу посадовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб.

У разі доведення провини йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

На початку липня 2020 року виникли пожежі у Луганській області. Загинули троє людей, вогнем знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.

Вогонь розкинувся на території близько 100 га і знищив понад 100 будинків.