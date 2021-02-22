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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Одессе женщина выбросила кота с 10 этажа, а затем добила животное ножом

В Одессе в полицию обратилась местная жительница, которая стала свидетелем жестокого обращения с животным.

В Одессе женщина выбросила кота с 10 этажа, а затем добила животное ножом

Оказалось, что 57-летняя женщина выбросила с 10 этажа своего кота, потому что тот поцарапал ей руку.

— Увидев, что кот после падения подает признаки жизни, злоумышленница взяла нож, добила его и выбросила в мусорный бак, — рассказали в ГУ НП в Одесской области.

Животное направили на экспертизу.

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Женщине грозит наказание по ч. 1 ст. 299 УК Украины — штраф от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

В Запорожской области псевдоволонтер издевался над котом

В Запорожской области уголовная ответственность грозит мужчине, который предоставлял убежище животным, но не заботился о них, а издевался.

За жестокое обращение с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины) ему грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Unsplash

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