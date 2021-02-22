В Одесі жінка викинула кота з 10 поверху, а потім добила тварину ножем

В Одесі до поліції звернулася місцева мешканка, яка стала свідком жорстоко поводження з твариною.
Виявилося, що 57-річна жінка викинула з 10 поверху свого кота, бо той подряпав їй руку.
– Побачивши, що кіт після падіння подає ознаки життя, зловмисниця взяла ніж, добила його і викинула у сміттєвий бак, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.
Тварину направили на експертизу.
Жінці загрожує покарання за ч. 1 ст. 299 КК України – штраф від 17 тис. грн до 51 тис. грн або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.
У Запорізькій області псевдоволонтер знущався над котом
У Запорізькій області кримінальна відповідальність загрожує чоловікові, який надавав притулок тваринам, але не дбав про них, а знущався.
Проти псевдоволонтера відкрили кримінальне провадження. За жорстоке поводження з тваринами ч. 1 ст. 299 КК України.