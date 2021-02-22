В Одесі жінка викинула кота з 10 поверху, а потім добила тварину ножем

У Запорізькій області кримінальна відповідальність загрожує чоловікові, який надавав притулок тваринам, але не дбав про них, а знущався.

Проти псевдоволонтера відкрили кримінальне провадження. За жорстоке поводження з тваринами ч. 1 ст. 299 КК України.