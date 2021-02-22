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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

В Одесі жінка викинула кота з 10 поверху, а потім добила тварину ножем

В Одесі до поліції звернулася місцева мешканка, яка стала свідком жорстоко поводження з твариною.

В Одесі жінка викинула кота з 10 поверху, а потім добила тварину ножем

Виявилося, що 57-річна жінка викинула з 10 поверху свого кота, бо той подряпав їй руку.

– Побачивши, що кіт після падіння подає ознаки життя, зловмисниця взяла ніж, добила його і викинула у сміттєвий бак, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.

Тварину направили на експертизу.

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Жінці загрожує покарання за ч. 1 ст. 299 КК України – штраф від 17 тис. грн до 51 тис. грн або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

У Запорізькій області псевдоволонтер знущався над котом

У Запорізькій області кримінальна відповідальність загрожує чоловікові, який надавав притулок тваринам, але не дбав про них, а знущався.

Проти псевдоволонтера відкрили кримінальне провадження. За жорстоке поводження з тваринами ч. 1 ст. 299 КК України.

Джерело: Нацполіція

Фото: Unsplash

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