В Запорожской области уголовная ответственность грозит мужчине, который предоставлял убежище животным, но не заботился о них, а издевался.
Житель Энергодара активно откликался на сообщения о помощи бездомным четвероногим.
Это заметили волонтеры и решили проверить, в каких условиях находятся животные. Но мужчина вел себя агрессивно и никого не пустил в помещение.
Спустя некоторое время он вернул одного котенка. Животное было истощено, с ранениями, порезами и вырванными когтями.
Животное срочно госпитализировали в ветеринарную клинику и оказали ему неотложную помощь.
Против псевдоволонтера открыли уголовное производство. За жестокое обращение с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины) ему грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
Мужчина поиздевался над хаски
В Одесской области мужчина жестоко избил граблями хаски.
Он пошел на такой поступок из-за того, что пес якобы нанес ущерб его хозяйству.
Подробнее об ответственности за издевательство над животными читайте на Фактах ICTV.