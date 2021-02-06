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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Вырванные когти и порезы: в Запорожской области псевдоволонтер издевался над котом

В Запорожской области уголовная ответственность грозит мужчине, который предоставлял убежище животным, но не заботился о них, а издевался.

кіт

Житель Энергодара активно откликался на сообщения о помощи бездомным четвероногим.

Это заметили волонтеры и решили проверить, в каких условиях находятся животные. Но мужчина вел себя агрессивно и никого не пустил в помещение.

Спустя некоторое время он вернул одного котенка. Животное было истощено, с ранениями, порезами и вырванными когтями.

Животное срочно госпитализировали в ветеринарную клинику и оказали ему неотложную помощь.

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Против псевдоволонтера открыли уголовное производство. За жестокое обращение с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины) ему грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

кіт

Мужчина поиздевался над хаски

В Одесской области мужчина жестоко избил граблями хаски.

Он пошел на такой поступок из-за того, что пес якобы нанес ущерб его хозяйству.

Подробнее об ответственности за издевательство над животными читайте на Фактах ICTV.

Источник: МВД

Фото: Нацполиция

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