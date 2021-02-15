В Лисичанске малолетние вандалы повредили памятник Героям добровольцам

На Луганщине в течение суток разыскали вандалов, повредивших памятник Героям добровольцам в Лисичанске.

Памятник установлен украинским защитникам, которые освобождали город от сепаратистов в августе 2014 года.

Злоумышленниками оказались парни 14 и 19 лет. На фото заметно, что один из металлических флагштоков сильно погнули, а флаг исчез.

Читайте В Киеве вандалы повредили памятник павшим воинам на Донбассе

Для установления лиц и задержания вандалов полиция привлекла силовиков СБУ.

Уголовное производство по статье 297 УК Украины. Следователи проводят с парнями неотложные следственные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив совершения преступления.

Надругательство над могилами на Луганщине

Весной прошлого года в поселке Беловодск на Луганщине дети устроили погром на кладбище.

Самому младшему из задержанных злоумышленников было всего 6 лет.

Дети специально повредили могильные плиты и разрушили кресты на 30 могилах.