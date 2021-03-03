Спасали на операционном столе: в Чернигове воспитатель избил лицеиста

В Чернигове помощник воспитателя избил 17-летнего лицеиста, после чего он пережил сложную операцию.

Инцидент произошел в Черниговском лицее с усиленной военно-физической подготовкой.

Установлено, что во время вечерней проверки помощник воспитателя нанес сильный удар кулаком воспитаннику лицея.

Через несколько дней во время занятий подростку стало плохо, его госпитализировали и прооперировали.

Отмечается, что во время операции был удален поврежденный орган: подробности и состояние парня остаются конфиденциальными.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины. Помощнику воспитателя лицея грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

На Ровенщине солдата забили до смерти

В Дубно Ровенской области солдата-контрактника избили за опоздание на дежурство, а утром от нанесенных ударов он умер.

Мужчину решил проучить младший лейтенант, не ограничиваясь словесными замечаниями. 37-летний солдат погиб в результате двух ударов.

Убийцей оказался 30-летний младший лейтенант Андрей Снежко, который воевал на Донбассе, имеет ряд отличий и даже медаль За отвагу.

В суде он утверждал, что сожалеет о содеянном, однако мотивов такой жестокости по отношению к товарищу не объяснил.

Источник: Черниговская областная прокуратура