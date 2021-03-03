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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Рятували на операційному столі: у Чернігові вихователь побив ліцеїста

У Чернігові помічник вихователя побив 17-річного ліцеїста, після чого він пережив складну операцію.

Рятували на операційному столі: у Чернігові вихователь побив ліцеїста

Інцидент стався у Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Встановлено, що під час вечірньої перевірки помічник вихователя завдав сильного удару кулаком вихованцю ліцею.

Через кілька днів під час занять підлітку стало погано, його госпіталізували та прооперували.

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Зазначається, що під час операції було видалено пошкоджений орган: подробиці та стан хлопця залишаються конфіденційними.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України. Помічнику вихователя ліцею загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.

На Рівненщині солдата забили до смерті

В Дубно Рівненської області солдата-контрактника побили через запізнення до чергування, а вранці від завданих ударів він помер.

Чоловіка вирішив провчити молодший лейтенант, який не обмежився словесними зауваженнями. 37-річний солдат загинув внаслідок двох ударів.

Вбивцею виявився 30-річний молодший лейтенант Андрій Сніжко, який воював на Донбасі, має низку відзнак і навіть медаль За відвагу.

У суді він запевняв, що жалкує про скоєне, однак мотивів такої жорстокості до товариша не пояснив.

Джерело: Чернігівська обласна прокуратура

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