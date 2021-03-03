Рятували на операційному столі: у Чернігові вихователь побив ліцеїста

У Чернігові помічник вихователя побив 17-річного ліцеїста, після чого він пережив складну операцію.

Інцидент стався у Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Встановлено, що під час вечірньої перевірки помічник вихователя завдав сильного удару кулаком вихованцю ліцею.

Через кілька днів під час занять підлітку стало погано, його госпіталізували та прооперували.

Зазначається, що під час операції було видалено пошкоджений орган: подробиці та стан хлопця залишаються конфіденційними.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України. Помічнику вихователя ліцею загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.

На Рівненщині солдата забили до смерті

В Дубно Рівненської області солдата-контрактника побили через запізнення до чергування, а вранці від завданих ударів він помер.

Чоловіка вирішив провчити молодший лейтенант, який не обмежився словесними зауваженнями. 37-річний солдат загинув внаслідок двох ударів.

Вбивцею виявився 30-річний молодший лейтенант Андрій Сніжко, який воював на Донбасі, має низку відзнак і навіть медаль За відвагу.

У суді він запевняв, що жалкує про скоєне, однак мотивів такої жорстокості до товариша не пояснив.

Джерело: Чернігівська обласна прокуратура