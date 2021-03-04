Растление в Житомире: педофил домогался школьницу в Instagram (ФОТО)

В Житомире будут судить 37-летнего мужчину, который почти год добивался и развращал малолетнюю девочку в Instagram.
Следователи установили, что подозреваемый распространял порно с помощью фейкового аккаунта в популярной соцсети.
В качестве студии для изготовления “видео для взрослых” мужчина использовал собственную квартиру.
Чтобы заманить школьницу к себе домой, подозреваемый отправил ей почти 20 порно-роликов.
В ходе обысков следователи обнаружили и изъяли планшет, телефон и компьютер, где хранились порнографические материалы. Также в вещах мужчины нашли каннабис.
Как мужчина познакомился с девочкой и были другие жертвы растления, устанавливать правоохранители.
Ювенальными прокурорами направлено в суд обвинительный акт по ч. 2, 3 ст. 301, ч. 2 ст.156, ч.1 ст. 309 УК Украины.
Речь идет об изготовлении, хранении и распространение изображений и видеопродукции порнографического характера среди несовершеннолетних и развращение малолетней, а также хранения наркотического средства.
Развращение девочки в Likee
В ноябре прошлого года в Харькове задержали 39-летнего мужчину, который совершал развратные действия в отношении 11-летней девочки.
Выяснилось, что задержанный родом из Житомира.
Человек целенаправленно зарегистрировался в социальной сети Likee, чтобы познакомиться со школьницами: себя он выдавал за 13-летнего подростка.
За содеянное подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Источник: Житомирская областная прокуратура