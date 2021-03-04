Розбещення у Житомирі: педофіл домагався до школярки в Instagram (ФОТО)

У Житомирі судитимуть 37-річного чоловіка, який майже рік домагався та розбещував малолітню дівчинку в Instagram.

Слідчі встановили, що підозрюваний поширював порно за допомогою фейкового акаунта в популярній соцмережі.

В якості студії для виготовлення “відео для дорослих” чоловік використовував власну квартиру.

Щоб заманити школярку до себе додому, підозрюваний надіслав їй майже 20 порно-роликів.

Під час обшуків слідчі виявили та вилучили планшет, телефон та комп’ютер, де зберігалися порнографічні матеріали. Також у речах чоловіка знайшли канабіс.

Як чоловік познайомився з дівчинкою та чи були інші жертви розбещення, встановлюватимуть правоохоронці.

Ювенальними прокурорами скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 2, 3 ст. 301, ч. 2 ст.156, ч.1 ст. 309 КК України.

Йдеться про виготовлення, зберігання і розповсюдження зображень та відеопродукції порнографічного характеру серед неповнолітніх та розбещення малолітньої, а також зберігання наркотичного засобу.

Розбещення дівчинки в Likee

У листопаді минулого року в Харкові затримали 39-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо 11-річної дівчинки.

З’ясувалося, що затриманий родом із Житомира.

Чоловік цілеспрямовано зареєструвався в соціальній мережі Likee, щоб познайомитися зі школярками: себе ж він видавав за 13-річного підлітка.

За скоєне підсудному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура