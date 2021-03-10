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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Мог почувствовать запах молока: в Ровенской области кот задушил ребенка

Ровенскую область всколыхнула новость о смерти четырехлетнего мальчика. Ребенка задушил кот, который лег ему на лицо.

Мог почувствовать запах молока: в Ровенской области кот задушил ребенка

Трагедия произошла, когда мать оставила коляску с малышом во дворе. Кот, который гулял рядом, залез к ребенку.

Когда родители заметили, что ребенок не дышит, вызвали скорую. Врачи пытались реанимировать малыша, но напрасно.

Сейчас дело рассматривает полиция. Если подтвердится, что именно животное задушило мальчика, дело закроют.

В то же время ветеринар Александр Соколюк предполагает, что кот лег ребенку на лицо из-за того, что почувствовал от него запах молока. Но причина может быть и другой.

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Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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