Рівненську область сколихнула новина про смерть чотирирічного хлопчика. Дитину задушив кіт, який ліг їй на обличчя.

Трагедія сталася, коли мати полишила візочок з малюком у дворі. Кіт, який гуляв поруч, заліз до дитини.

Коли батьки помітили, що дитина не дихає, викликали швидку. Лікарі намагалися реанімувати малюка, але дарма.

Нині справу розглядає поліція. Якщо підтвердиться, що саме тварина задушила хлопчика, справу закриють.

Водночас ветеринар Олександр Соколюк припускає, що кіт влігся дитині на обличчя, бо відчув від неї запах молока. Але причина може бути й іншою.

Вбивство у Запоріжжі

Наприкінці лютого у Запоріжжі підліток застрелив свого товариша.

Трагедія сталася, поки його мати спала у сусідній кімнаті.

Більше новин про надзвичайні події України читайте на Фактах ICTV.