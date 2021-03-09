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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Кот спал на его лице: на Ровенщине умер 4-месячный мальчик

В городе Острог Ровенской области умер четырехмесячный мальчик. Младенца обнаружила мать без признаков жизни в коляске — на его лице спал кот.

дитина, немовля, кіт

Отец малыша пытался реанимировать его, сделав массаж сердца. Медики скорой также провели реанимационные мероприятия, однако ребенок не подавал признаков жизни.

Родители настаивали на транспортации мальчика в больницу — там врачи диагностировали биологическую смерть. Об инциденте сообщено правоохранителей.

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В Сумах школьница отравилась таблетками. Девушка выпила чрезмерную дозу лекарственного средства — ее госпитализировали в больницу.

По данным полиции, несовершеннолетняя решила отравиться из-за конфликта с подругой. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Источник: Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи

Фото: Depositphotos

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