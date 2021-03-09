Кот спал на его лице: на Ровенщине умер 4-месячный мальчик

В городе Острог Ровенской области умер четырехмесячный мальчик. Младенца обнаружила мать без признаков жизни в коляске — на его лице спал кот.

Отец малыша пытался реанимировать его, сделав массаж сердца. Медики скорой также провели реанимационные мероприятия, однако ребенок не подавал признаков жизни.

Родители настаивали на транспортации мальчика в больницу — там врачи диагностировали биологическую смерть. Об инциденте сообщено правоохранителей.

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Отравление школьницы в Сумах

В Сумах школьница отравилась таблетками. Девушка выпила чрезмерную дозу лекарственного средства — ее госпитализировали в больницу.

По данным полиции, несовершеннолетняя решила отравиться из-за конфликта с подругой. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Источник: Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи