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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Авария украинского судна: моряков доставят в Констанцу, состояние женщины ухудшилось

Украинских моряков, которых спасли в результате аварии судна у Румынии, доставят в город Констанца — масштабный морской порт.

судно волго балт

Единственную женщину, которая находилась на борту, Соколову Ангелину, срочно транспортировали в город из-за ухудшения состояния здоровья. Ее забрал вертолет. Остальных украинцев отправили в Констанцу другим судном.

Судно Grup Servicii Petroliere, которое получило сигнал о бедствии и провело спасательную операцию, заявило об остановке поисков пропавшего моряка — помощника капитана Рамзана Болатханова. Его продолжит искать береговая охрана и Военно-морские силы Румынии.

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Авария украинского судна

11 марта стало известно, что в Черном море произошла авария украинского судна. Корабль затонул у берегов Румынии.

На борту находились 13 украинских моряков. 10 из них, в том числе одну женщину удалось спасти. Два человека погибли, продолжаются поиски еще одного моряка.

Источник: Agerpress

Фото: Consulate General of the Russian Federation in Constanţa

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