Українських моряків, яких врятували внаслідок аварії судна поблизу Румунії, доправили у місто Констанца – масштабний морський порт.

Єдину жінку, яка перебувала на борту, Соколову Ангеліну, терміново транспортували до міста через погіршення стану здоров’я. Її забрав вертоліт. Решту українців відправили до Констанци іншим судном.

Судно Grup Servicii Petroliere, яке отримало сигнал про лихо і провело рятувальну операцію, заявило про зупинку пошуків зниклого моряка – помічника капітана Рамзана Болатханова. Його продовжить шукати берегова охорона та Військово-морські сили Румунії.

Аварія українського судна

11 березня стало відомо, що у Чорному морі сталася аварія українського судна. Корабель затонув поблизу берегів Румунії.

На борту перебувало 13 українських моряків. 10 з них, зокрема одну жінку, вдалося врятувати. Двоє осіб загинули, тривають пошуки ще одного моряка.

Джерело: Agerpress

Фото: Consulate General of the Russian Federation in Constanţa