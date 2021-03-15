Головой о стену: в Тернополе учительница физкультуры избила семиклассника

В тернопольской гимназии имени Ивана Франко нетрезвая учительница во время урока избила семиклассника.

Местным журналистам родственники учеников гимназии рассказали, что женщина била школьника головой о стену.

Причиной этого могли стать оскорбительные слова в адрес учительницы.

— Учительница физкультуры пришла в школу в нетрезвом состоянии. Кто-то из учеников ей что-то сказал, она начала кричать, закрыла спортзал изнутри и начала того парня бить головой о стену. Дети подняли крик. Прибежали учителя, дирекция. Выламывали двери, — сказала одна из родственников учеников.

Несмотря на резонанс события, родители пострадавшего семиклассника не стали писать заявление на учительницу. Дирекция гимназии также не стала вызывать полицию.

По неофициальной информации, инцидент произошел еще 12 марта, и в учебном заведении самостоятельно все решили.

Также известно, что по состоянию на понедельник, 15 марта, учительница по физкультуре была уволена с работы.

Тем не менее, сотрудники ювенальной превенции Тернопольского районного управления полиции проведут проверку по всем имеющимся фактам.

Избиение лицеиста в Чернигове

О том, что воспитатель избил подростка в Черниговском лицее с усиленной военно-физической подготовкой, стало известно в начале марта.

Установлено, что во время вечерней проверки помощник воспитателя нанес сильный удар кулаком воспитаннику лицея.

Через несколько дней во время занятий подростку стало плохо, его госпитализировали и прооперировали: во время операции был удален поврежденный орган.