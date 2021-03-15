Головою об стіну: у Тернополі вчителька фізкультури побила семикласника

У тернопільській гімназії імені Івана Франка нетвереза вчителька під час уроку побила семикласника.

Місцевим журналістам родичі учнів гімназії розповіли, що жінка била школяра головою об стіну.

Причиною цього могли стати образливі слова на адресу вчительки.

– Вчителька фізкультури прийшла в школу напідпитку. Якийсь малий їй щось сказав, вона почала кричати, закрила спортзал зсередини і почала того хлопця бити головою об стіну. Діти підняли крик. Збіглися вчителі, дирекція. Виламували двері, – сказала одна із родичів учнів, котрі навчаються у цій гімназії.

Попри резонанс події батьки потерпілого семикласника не стали писати заяву на вчительку. Дирекція гімназії також не стала викликати поліцію.

За неофіційною інформацією, інцидент трапився ще 12 березня, і в навчальному закладі самостійно все вирішили.

Також відомо, що станом на понеділок, 15 березня, вчительку з фізкультури було звільнено з роботи.

Тим не менше, співробітники ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції проведуть перевірку за усіма наявними фактами.

Побиття ліцеїста в Чернігові

Про те, що вихователь побив підлітка у Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, стало відомо на початку березня.

Встановлено, що під час вечірньої перевірки помічник вихователя завдав сильного удару кулаком вихованцю ліцею.

Через кілька днів під час занять підлітку стало погано, його госпіталізували та прооперували: під час операції було видалено пошкоджений орган.