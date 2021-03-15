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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На Львовщине в карьере сошел оползень — водитель экскаватора погиб под песком

Во Львовской области в песчаном карьере сошел оползень. В результате чрезвычайной ситуации под песком оказался экскаватор.

На Львовщине в карьере сошел оползень — водитель экскаватора погиб под песком

В результате чего погиб водитель землеройной машины.

— В селе Тростянец Николаевского района во время проведения работ в песчаном карьере произошел оползень, в результате чего под слоем почвы оказался экскаватор с водителем, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Тело погибшего водителя деблокировали спасатели.

  • На Львовщине в карьере сошел оползень — водитель экскаватора погиб под песком
  • На Львовщине в карьере сошел оползень — водитель экскаватора погиб под песком
  • На Львовщине в карьере сошел оползень — водитель экскаватора погиб под песком
  • На Львовщине в карьере сошел оползень — водитель экскаватора погиб под песком
На Львовщине в карьере сошел оползень — водитель экскаватора погиб под песком / 2 фотографии

Пожар в Днепропетровской области

В Днепропетровской области в Никопольском районе 12 апреля в частном доме произошел пожар, один человек погиб.

Также в результате пожара пострадали еще два человека — мужчина, 1966 года рождения, и хозяйка дома, 1957 года рождения.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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