Во Львовской области в песчаном карьере сошел оползень. В результате чрезвычайной ситуации под песком оказался экскаватор.

В результате чего погиб водитель землеройной машины.

— В селе Тростянец Николаевского района во время проведения работ в песчаном карьере произошел оползень, в результате чего под слоем почвы оказался экскаватор с водителем, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Тело погибшего водителя деблокировали спасатели.







На Львовщине в карьере сошел оползень — водитель экскаватора погиб под песком / 2 фотографии

Пожар в Днепропетровской области

В Днепропетровской области в Никопольском районе 12 апреля в частном доме произошел пожар, один человек погиб.

Также в результате пожара пострадали еще два человека — мужчина, 1966 года рождения, и хозяйка дома, 1957 года рождения.