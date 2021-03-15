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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Львівщині в кар’єрі стався зсув – водій екскаватора загинув під піском

У Львівській області в піщаному кар’єрі стався зсув. В результаті надзвичайної ситуації під піском опинився екскаватор.

На Львівщині в кар’єрі стався зсув – водій екскаватора загинув під піском

В результаті чого загинув водій землерийної машини.

– У селі Тростянець Миколаївського району під час проведення робіт у піщаному кар’єрі стався зсув, в результаті чого під шаром ґрунту опинився екскаватор з водієм, – розповіли в прес-службі ДСНС.

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Тіло загиблого водія деблокували рятувальники.

  • На Львівщині в кар’єрі стався зсув – водій екскаватора загинув під піском
  • На Львівщині в кар’єрі стався зсув – водій екскаватора загинув під піском
  • На Львівщині в кар’єрі стався зсув – водій екскаватора загинув під піском
  • На Львівщині в кар’єрі стався зсув – водій екскаватора загинув під піском
На Львівщині в кар’єрі стався зсув – водій екскаватора загинув під піском / 2 фотографии

Пожежа у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області в Нікопольському районі 12 березня у приватному будинку сталася пожежа, одна людина загинула.

Також внаслідок пожежі постраждали ще двоє людей – чоловік 1966 року народження, та власниця будинку 1957 року народження.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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