У Львівській області в піщаному кар’єрі стався зсув. В результаті надзвичайної ситуації під піском опинився екскаватор.

В результаті чого загинув водій землерийної машини.

– У селі Тростянець Миколаївського району під час проведення робіт у піщаному кар’єрі стався зсув, в результаті чого під шаром ґрунту опинився екскаватор з водієм, – розповіли в прес-службі ДСНС.

Тіло загиблого водія деблокували рятувальники.







На Львівщині в кар’єрі стався зсув – водій екскаватора загинув під піском / 2 фотографии

Пожежа у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області в Нікопольському районі 12 березня у приватному будинку сталася пожежа, одна людина загинула.

Також внаслідок пожежі постраждали ще двоє людей – чоловік 1966 року народження, та власниця будинку 1957 року народження.