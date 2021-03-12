На Днепропетровщине в пожаре погиб человек, двое пострадали

В Днепропетровской области в Никопольском районе 12 апреля в частном доме произошел пожар, один человек погиб.

По данным ГСЧС, в 05.35 поступило сообщение о пожаре на территории частного сектора в селе Каменское на улице Набережная. Ее локализовали в 05.55, а ликвидировали в 06.25.

По прибытии на место, спасатели установили, что пожар начался в одноэтажном жилом доме.

Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни, 1964 года рождения. Также в результате пожара пострадали еще два человека — мужчина, 1966 года рождения, и хозяйка дома, 1957 года рождения. Их обоих с предварительным диагнозом — отравление продуктами горения — доставили в Никопольского центральной районную больницу.

По данным ГСЧС, уничтожено имущество внутри частного жилого дома на площади 12 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Пожар в доме престарелых

12 марта в Киеве произошел пожар в доме престарелых. В Подольском районе на улице Лесозащитная, 11-б в трехэтажном здании на кровле началось возгорание.

По данным ГСЧС, в тот момент в доме находились 65 пожилых людей и 15 человек персонала. Все люди были эвакуированы на первый этаж спасателями.