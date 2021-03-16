История любви между 8-летней девочкой и 13-летним юношей облетела всю Украину и полиция не стала исключением. В ГУ НП в Киевской области уже открыли уголовное дело по этому факту.

Накануне общественности стало известно о романе между 8-летней Милой и 13-летним блогером Пашей. Юные блогеры хотели, как говориться хайпонуть, но впоследствии влюбились. Именно так комментирует ситуацию сама Мила.

В Instagram юная пара выкладывает совместные фото с поцелуями. Более того мама Милы не против, чтобы она оставалась на ночь у мальчика.















Любовь между 8-летней девочкой и 13-летним юношей: полиция открыла уголовное дело / 4 фотографии

Эта ситуация вызвала неоднозначную реакцию общественности. Есть часть людей, которые поддерживают блогеров, однако значительное количество пользователей все же против таких отношений и в первую очередь винят в этом родителей.

В комментарии Фактам ICTV в пресс-службе ГУ ЧП в Киевской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Уже состоялся допрос матери девочки, во время которого женщина отрицала сексуальные отношения между детьми. Мол, дети дружат, а фото постановление.

Стужук обвинили в смерти роженицы

Блоггера Софию Стужук обвинили в смерти роженицы из Ровно.

23 января после домашних родов умерла 34-летняя женщина. Трагическое событие вызвало бурное обсуждение в сети.

Шквал критики обрушился на Стужук из-за того, что якобы это она подталкивает будущих мам на необдуманные поступки, а те, насмотревшись красивых картинок, рискуют своей жизнью.