Любовь между 8-летней девочкой и 13-летним юношей: полиция открыла уголовное дело

История любви между 8-летней девочкой и 13-летним юношей облетела всю Украину и полиция не стала исключением. В ГУ НП в Киевской области уже открыли уголовное дело по этому факту.
Накануне общественности стало известно о романе между 8-летней Милой и 13-летним блогером Пашей. Юные блогеры хотели, как говориться хайпонуть, но впоследствии влюбились. Именно так комментирует ситуацию сама Мила.
В Instagram юная пара выкладывает совместные фото с поцелуями. Более того мама Милы не против, чтобы она оставалась на ночь у мальчика.
Эта ситуация вызвала неоднозначную реакцию общественности. Есть часть людей, которые поддерживают блогеров, однако значительное количество пользователей все же против таких отношений и в первую очередь винят в этом родителей.
В комментарии Фактам ICTV в пресс-службе ГУ ЧП в Киевской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.
Уже состоялся допрос матери девочки, во время которого женщина отрицала сексуальные отношения между детьми. Мол, дети дружат, а фото постановление.
Стужук обвинили в смерти роженицы
Блоггера Софию Стужук обвинили в смерти роженицы из Ровно.
23 января после домашних родов умерла 34-летняя женщина. Трагическое событие вызвало бурное обсуждение в сети.
Шквал критики обрушился на Стужук из-за того, что якобы это она подталкивает будущих мам на необдуманные поступки, а те, насмотревшись красивых картинок, рискуют своей жизнью.