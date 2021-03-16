Історія кохання між 8-річною дівчинкою і 13-річним юнаком облетіла всю Україну і поліція не стала винятком. В ГУ НП у Київській області вже відкрили кримінальну справу за цим фактом.

Напередодні громадськості стало відомо про роман між 8-річною Мілою і 13-річним Пашею. Юні блогери хотіли, так би мовити хайпонуть, але згодом закохалися. Саме так коментує ситуацію сама Міла.

У Instagram юна пара викладає спільні фото з поцілунками. Ба більше того мама Міли не проти, щоб вона залишалася на ніч у хлопчика.















Кохання між 8-річною дівчинкою і 13-річним юнаком: поліція відкрила кримінальну справу / 4 фотографии

Ця ситуація викликала неоднозначну реакцію громадськості. Є частина людей, які підтримують блогерів, проте значна кількість користувачів все таки проти таких стосунків і, насамперед, звинувачують цьому батьків.

У коментарі Фактам ICTV у прес-службі ГУ НП у Київській області розповіли, що за цим фактом порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 ККУ (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

Вже відбувся допит матері дівчинки, під час якого жінка заперечувала сексуальні стосунки між дітьми. Мовляв, діти товаришують, а фото постанова.

Стужук звинуватили в смерті породіллі

Блогера Софію Стужук звинуватили у смерті породіллі з Рівного.

23 січня після домашніх пологів померла 34-річна жінка. Трагічна подія викликала бурхливе обговорення в мережі. Шквал критики звалився на Стужук через те, що нібито це вона спонукає майбутніх мам до необдуманих вчинків, а ті, надивившись гарних картинок, ризикують своїм життям.