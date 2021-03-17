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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Стрельба в спа-салонах США: восемь человек убиты, еще один – ранен

В США восемь человек убиты, еще один – ранен в результате стрельбы в спа-салонах. Первые два заведения, где произошло чрезвычайное происшествие, находятся в Атланте через дорогу друг от друга, третье – почти в 50 км в округе Чероки.

Стрілянина

21-летнего подозреваемого задержали и взяли под стражу через три с половиной часа после стрельбы в 240 км от Атланты – в округе Крисп.

Следователи проверяют версию, причастен ли этот человек ко всем трем фактам.

– Согласно видеодоказательствам, очень вероятным является то, что подозреваемый – один и тот же. Мы тесно сотрудничаем со следователями из Чероки, чтобы с уверенностью подтвердить, что случаи связаны, – сообщили в полиции Атланты.

Непосредственных мотивов полиция не установила.

Власти Атланты усилили патрулирование вокруг подобных заведений. В расследовании правоохранительным органам помогает ФБР.

Стрельба на вечеринке в Чикаго

14 марта в результате стрельбы на вечеринке в Чикаго погибли два человека, еще 15 ранены. Чрезвычайное происшествие произошло в баре на территории предприятия, которое занимается буксировкой автомобилей.

Всех пострадавших в возрасте от 20 до 44 лет доставили в ближайшие больницы города. Один человек находится в критическом состоянии.

Источник: CNN

Фото: Pixabay

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