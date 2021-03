Внаслідок стрілянини під час вечірки у Чикаго загинули дві людини, а щонайменше 15 осіб – поранені.

Стрілянина сталася у чиказькому районі Саут-Сайд. Усі поранені у віці від 20 до 44 років були доправлені до найближчих лікарень міста. Одна людина перебуває у критичному стані.

Нападник відкрив вогонь під ранок. Вечірка відбувалася на території підприємства, яке займається буксируванням автомобілів. Там також знаходиться бар.

EMPS Plan 3 has been secured (multiple gunshot victims transported to area hospitals; 2 deceased). No further information at this point 4-1-10. pic.twitter.com/QjovYF13Tw

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) March 14, 2021