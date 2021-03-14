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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

У Чикаго під час вечірки влаштували стрілянину: є загиблі

Внаслідок стрілянини під час вечірки у Чикаго загинули дві людини, а щонайменше 15 осіб – поранені.

кримінал

Стрілянина сталася у чиказькому районі Саут-Сайд. Усі поранені у віці від 20 до 44 років були доправлені до найближчих лікарень міста. Одна людина перебуває у критичному стані.

Нападник відкрив вогонь під ранок. Вечірка відбувалася на території підприємства, яке займається буксируванням автомобілів. Там також знаходиться бар.

— Один із відвідувачів почав стріляти всередині будівлі, поціливши у кількох осіб, – йдеться у заяві поліції Чикаго.

Поліція поки не встановила причину стрілянини і нікого не затримала. На місці події було знайдено чотири пістолети.

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Стрілянина у Філадельфії

18 лютого в американському місті Філадельфія сталася стрілянина, внаслідок якої вісім людей отримали поранення.

Стрілянина сталася поруч з автобусною станцією та медичним центром. Вік поранених – від 17 до 71 року.

Джерело: ABC News

Фото: Depositphotos

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