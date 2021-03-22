Во Львове крышка люка пробила лобовое стекло и убила 11-летнего ребенка

Во Львове поздно вечером 21 марта произошло смертельное ДТП.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Зеленой, 251 с участием двух автомобилей, в результате чего погиб 11-летний ребенок.
Транспортное средство Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям двигалось в направлении улицы Сихивской и наехало задним колесом на канализационный люк. От трения колесом, крышка люка, которая, вероятно, была незакрепленная, вылетела на полосу встречного движения и попала в автомобиль Acura.
Крышка канализационного люка пробила лобовое стекло и попала в ребенка, который сидел на переднем сиденье. От удара 11-летний мальчик погиб на месте.
В ГСЧС отметили, что служебный автомобиль оперативно-координационного центра во Львовской области следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом.
ДТП в Польше
В ночь с 21 на 22 марта в Польше пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП. Там находилось 10 человек, два водителя и восемь пассажиров. Транспортное средство врезалось в ограждение, а затем съехало в овраг.
В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро — в больнице. Четыре человека не требуют госпитализации.
Источник: Варта 1
Фото: Варта 1