Во Львове крышка люка пробила лобовое стекло и убила 11-летнего ребенка

Во Львове поздно вечером 21 марта произошло смертельное ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Зеленой, 251 с участием двух автомобилей, в результате чего погиб 11-летний ребенок.

Транспортное средство Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям двигалось в направлении улицы Сихивской и наехало задним колесом на канализационный люк. От трения колесом, крышка люка, которая, вероятно, была незакрепленная, вылетела на полосу встречного движения и попала в автомобиль Acura.























Вылетела из-под колеса и пробила лобовое стекло: во Львове крышка люка убила 11-летнего ребенка / 6 фотографий

Крышка канализационного люка пробила лобовое стекло и попала в ребенка, который сидел на переднем сиденье. От удара 11-летний мальчик погиб на месте.

В ГСЧС отметили, что служебный автомобиль оперативно-координационного центра во Львовской области следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом.

ДТП в Польше

В ночь с 21 на 22 марта в Польше пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП. Там находилось 10 человек, два водителя и восемь пассажиров. Транспортное средство врезалось в ограждение, а затем съехало в овраг.

В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро — в больнице. Четыре человека не требуют госпитализации.

Источник: Варта 1

Фото: Варта 1