Помогал отцу: в Николаевской области бетонная плита убила подростка

В поселке Казанка Николаевской области спасатели достали из-под железобетонной плиты тело погибшего парня.

Днем 23 марта в поселке обвалилась заброшенное здание. Под завалами оказались 17-летний мальчик (по данным ГСЧС, ему 19) и его 60-летний отец.

Первыми на помощь пришли местные жители. С многочисленными тяжелыми травмами мужчину госпитализировали до приезда спасателей.

Жизнь 19-летнего парня спасти не удалось. Для деблокирования тела дополнительно пришлось задействовать автокран и погрузчик.

В ГСЧС уточнили, что разрушение здания произошло во время разбора кирпича. Отец с сыном проводили демонтажные работы бывшего здания местной фермы.

Производство открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, как того требует процедура в подобных случаях. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.