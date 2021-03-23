Допомагав татові: у Миколаївській області бетонна плита вбила підлітка

У селищі Казанка Миколаївської області рятувальники дістали з-під залізобетонної плити тіло загиблого хлопця.

Вдень 23 березня у селищі обвалилася закинута будівля. Під завалами опинилися 17-річний хлопчик (за даними ДСНС, йому 19) і його 60-річний батько.

Першими на порятунок прийшли місцеві мешканці. З чисельними тяжкими травмами чоловіка госпіталізували до приїзду рятувальників.

Життя 17-річного підлітка врятувати не вдалося. Для деблокування тіла додатково залучався автокран та погрузчик.

В ДСНС уточнили, що руйнування будівлі сталося під час розбору цегли. Батько з сином проводили демонтажні роботи колишньої споруди місцевої ферми.

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, як того вимагає процедура у подібних випадках. Усі обставини трагедії встановлюються.