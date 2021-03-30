Укрзализныця организовала трансфер для пассажиров из-за закрытого на ремонт участка пути между Запорожьем и Днепром.
Кроме автобусного сообщения между этими городами, людей подвозят и к меньшим станциям.
Поезда до и из Мариуполя, Новоалексеевки, Запорожья курсируют в обход закрытого на ремонт участка.
Поезд №4/3 Ужгород – Запорожье остановлен на станции Днепр. Пассажиров довезут автобусами до/из Запорожья.
Поезд № 732/731 Киев – Запорожье также сделает остановку на станции Днепр.
Задержка этих поездов на обратное отправление со станции Днепр составит 30 и 10 минут, чтобы успел прибыть автобус с пассажирами из Запорожья. Для удобства посадки эти поезда будут представлены на второй платформе.
Поезд №88/87 Новоалексеевка – Ковель будет курсировать измененным маршрутом через Запорожье – Никополь – Апостолово – Кривой Рог – Сортовые-Пятихатки.
Для пассажиров, которым необходимо добраться станции Синельниково, организовали трансфер автотранспортом.
Пассажиров, которым нужно добраться до станции Пятихатки, доставят автотранспортом до поезда Новоалексеевка – Ковель.
Авария Интерсити Киев – Запорожье
29 марта в 14.35 вблизи поселка Славгород Днепропетровской области сошли с рельсов шесть из девяти вагонов Интерсити №732, который курсировал по маршруту Киев — Запорожье.
В вагонах находилось 88 пассажиров. Пострадавших нет.
Для расследования причин аварии Интерсити Киев – Запорожье Укрзализныця создала специальную комиссию.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.