Укрзализныця организовала трансфер для пассажиров из-за закрытого на ремонт участка пути между Запорожьем и Днепром.

Кроме автобусного сообщения между этими городами, людей подвозят и к меньшим станциям.

Поезда до и из Мариуполя, Новоалексеевки, Запорожья курсируют в обход закрытого на ремонт участка.

Поезд №4/3 Ужгород – Запорожье остановлен на станции Днепр. Пассажиров довезут автобусами до/из Запорожья.

Поезд № 732/731 Киев – Запорожье также сделает остановку на станции Днепр.

Задержка этих поездов на обратное отправление со станции Днепр составит 30 и 10 минут, чтобы успел прибыть автобус с пассажирами из Запорожья. Для удобства посадки эти поезда будут представлены на второй платформе.

Поезд №88/87 Новоалексеевка – Ковель будет курсировать измененным маршрутом через Запорожье – Никополь – Апостолово – Кривой Рог – Сортовые-Пятихатки.

Для пассажиров, которым необходимо добраться станции Синельниково, организовали трансфер автотранспортом.

Пассажиров, которым нужно добраться до станции Пятихатки, доставят автотранспортом до поезда Новоалексеевка – Ковель.











Авария Интерсити под Запорожьем: список поездов, которые придут с опозданием / 3 фотографии

Авария Интерсити Киев – Запорожье

29 марта в 14.35 вблизи поселка Славгород Днепропетровской области сошли с рельсов шесть из девяти вагонов Интерсити №732, который курсировал по маршруту Киев — Запорожье.

В вагонах находилось 88 пассажиров. Пострадавших нет.

Для расследования причин аварии Интерсити Киев – Запорожье Укрзализныця создала специальную комиссию.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.