Укрзалізниця організувала трансфер для пасажирів через закриту на ремонт ділянку колії між Запоріжжям та Дніпром.

Крім автобусного сполучення між цими містами, людей підвозять і до менших станцій.

Потяги до та з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя курсують в обхід закритої на ремонт ділянки.

Поїзд №4/3 Ужгород — Запоріжжя зупинено на станції Дніпро. Пасажирів довезуть автобусами до/з Запоріжжя.

Поїзд № 732/731 Київ — Запоріжжя також зробить зупинку на станції Дніпро.

Затримка цих поїздів на зворотне відправлення зі станції Дніпро становитиме 30 і 10 хвилин, щоб встиг прибути автобус із пасажирами із Запоріжжя. Для зручності посадки ці поїзди будуть подані на другу платформу.

Поїзд №88/87 Новоолексіївка — Ковель курсуватиме зміненим маршрутом через Запоріжжя — Нікополь — Апостолове — Кривий Ріг — Сортове-П’ятихатки.

Для пасажирів, яким необхідно дістатися станції Синельникове, організували трансфер автотранспортом.

Пасажирів, яким потрібно дістатися до станції П’ятихатки, доставлять автотранспортом до поїзда Новоолексіївка — Ковель.











Аварія Інтерсіті під Запоріжжям: список поїздів, які прийдуть із запізненням / 3 фотографии

Аварія Інтерсіті Київ – Запоріжжя

29 березня о 14.35 поблизу селища Славгород Дніпропетровської області зійшли з рейок шість із дев’яти вагонів Інтерсіті №732, який курсував за маршрутом Київ – Запоріжжя.

У вагонах перебувало 88 пасажирів. Постраждалих немає.

Для розслідування причин аварії Інтерсіті Київ – Запоріжжя Укрзалізниця створила спеціальну комісію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного транспорту.