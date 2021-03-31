Стала відома попередня причина вбивства у Львові 19-річної студентки Дарії Косенок, з якою жорстоко розправився хлопець.

В поліції затриманий зізнався, що позбавив дівчину життя на ґрунті ревнощів.

За декілька днів до трагедії пара винайняла квартиру подобово. У розпал чергового скандалу 19-річний хлопець схопив ножа і накинувся на свою дівчину.

Судмедексперти підтведили наявність дев’ятьох ножових поранень грудної клітини. Потерпіла від отриманих травм померла за лічені хвилини.

Горе-ревнивець не планував зізнаватися у вбивстві, а навпаки хотів втекти від відповідальності.

– Він навіть продовжив оренду у квартирі, однак чомусь забув перерахувати кошти власниці, – йдеться у повідомленні оперативників.

З’ясувалося, що хлопець познайомився з Дарією в соцмережах два роки тому. Пара приховувала свої стосунки, тому ніхто з подружок не знав про обранця дівчини.

Дарія навчалася на другому курсі філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Дівчина вивчала перську мову і була однією із найуспішніших студенток на курсі.

19-річний вбивця дівчини перебуває в СІЗО, найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. За скоєне хлопцеві загрожує 15 років в’язниці.

Вбивство студентки у Львові

Про те, що у Львові знайшли вбитою студентку, стало відомо позавчора. Про зникнення Дарії Косенок повідомила матір, яка не могла додзвонитися до доньки.

Невдовзі до поліції звернулася власниця квартири, яку дівчина знімала разом зі своїм хлопцем. Саме вона знайшла труп студентки.

Жодних слідів злочинного проникнення в помешкання знайдено не було, тому всі підозри впали на 19-річного хлопця, який зустрічався із загиблою.