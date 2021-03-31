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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Умерла в съемной квартире: во Львове задержали подозреваемого в убийстве студентки

Во Львове задержали 19-летнего парня, которого подозревают в жестоком убийстве студентки.

Умерла в съемной квартире: во Львове задержали подозреваемого в убийстве студентки

30 марта в съемной квартире львовского дома обнаружили погибшую девушку. На ее теле были многочисленные колото-резаные раны. По предварительным данным, именно они могли стать причиной смерти.

В тот же день в полицию обратилась мать девушки с заявлением о ее исчезновении. Личность подозреваемого к убийству парня установили за несколько часов. Оказалось, что это 19-летний житель Житомирской области.

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Парня подозревают по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Ему может грозить лишение свободы до 15 лет. Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

В Одесской области жестоко убили бездомного

В городе Измаиле, которое расположено в Одесской области, произошло жестокое убийство бездомного. На теле погибшего обнаружили многочисленные травмы, в частности переломы ребер.

По данным полиции, его убили двое подростков в возрасте 12 и 13 лет из-за того, что мужчина отказался выполнять их просьбы. По словам детей, они поссорились с ним из-за булочки.

Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

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