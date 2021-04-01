На Луганщине мужчина бросил гранату в полицейских — объявили спецоперацию

В Луганской области мужчина бросил в правоохранителей гранату. Полиция объявила спецоперацию Сирена, чтобы разыскать и задержать злоумышленника.

1 апреля полиция Рубежного в районе гаражного кооператива около 7 микрорайона остановила водителя мопеда, чтобы проверить у него документы.

Однако мужчина, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили, что злоумышленник — 39-летний местный житель. Он ранее был судим за совершение тяжелого преступления.

На место событий прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.

В Житомире водитель подорвался на собственной гранате

Недавно в Житомире мужчина подорвался на гранате, пытаясь убежать от полицейских.

35-летнего водителя остановили правоохранители за нарушение правил дорожного движения. Однако он не вышел из авто по требованию.

После этого он пытался сбежать, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Ford Transit. Затем мужчина вышел из салона авто, держа в руках гранату. Вероятно, он намеревался бросить ее в сторону полицейских, но из-за нехватки навыков, устройство взорвалось у него в руке.