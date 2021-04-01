На Луганщині чоловік кинув гранату в поліцейських – оголосили спецоперацію

На Луганщині чоловік кинув у правоохоронців гранату. Поліція оголосила спецоперацію Сирена, щоб розшукати та затримати зловмисника.

1 квітня поліція Рубіжного в районі гаражного кооперативу біля 7 мікрорайону зупинила водія мопеда, щоб перевірити у нього документи.

Однак чоловік, побачивши поліцейських, кинув в їхній бік гранату та втік з місця події.

Правоохоронці встановили, що зловмисник – 39-річний місцевий мешканець. Він раніше був судимий за скоєння тяжкого злочину.

На місце подій прибули вибухотезніки та слідчо-оперативна група.

У Житомирі водій підірвався на власній гранаті

Нещодавно у Житомирі чоловік підірвався на гранаті, намагаюсь втекти від поліцейських.

35-річного водія зупинили правоохоронці за порушення правил дорожнього руху. Однак він не вийшов з авто на вимогу.

Після цього він намагався втекти, не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим автомобілем Ford Transit. Потім чоловік вийшов з салону авто, тримаючи у руках гранату. Ймовірно, він мав намір кинути її у бік поліцейських, але через брак навичок, пристрій вибухнув у нього в руці.