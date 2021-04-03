Застрелил многодетную жену и остался инвалидом: подробности убийства в Одесской области

На днях всю Одесскую область всколыхнул ужасный инцидент — мужчина убил свою жену из ружья, а затем выстрелил себе в лицо.

Жители села Ивановка, где произошла трагедия, рассказали, что супруги вместе воспитывали троих детей.

Мужчина обрабатывал земельные паи, женщина занималась маникюром. Обручилась пара еще двадцать лет назад.

— Он ее сам застрелил, а потом сам себе, не мог сам себе, ну говорят, что челюсть вырвало. И это, как оно и языка оторвало. Но у него там нашпигалы, и он в реанимации лежит, — рассказал один из соседей.

Ходили слухи, что мужчина злоупотреблял алкоголем и часто ревновал 40-летнюю Татьяну. Трагедия произошла в тот день, когда супруги принимало гостей у себя дома.

Ужасным было то, что расправа над женщиной произошла на глазах 19-летнего сына.

— Папа с мамой шли по коридору, у него было ружье. Он стал и выстрелил в маму, а потом и себе в голову, — рассказал парень в полиции.

Женщину нашли с простреленной легкими: она умерла по дороге в больницу.

А вот мужчины, который в результате выстрела остался без челюсти, удалось спасти.

— Там не было ни губ, ни щек, ни подбородка, тела нежной челюсти. Также была разбита верхняя челюсть, обе кости. Больной был в травматическом шоке. Вся эта масса закрывала вход в трахею, вход в гортань, которая тоже булла разбита, и хрящи были тоже деформированы, — рассказали медики.

Горе-муж Андрей на всю жизнь получил инвалидность, однако его все равно будут судить за убийство. Сейчас он находится в больнице под наблюдением полицейских.

За содеянное мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.