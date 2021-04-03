Застрелив багатодітну дружину і залишився інвалідом: подробиці вбивства на Одещині

Днями всю Одеську область сколихнув жахливий інцидент – чоловік вбив свою дружину з рушниці, а потім вистрілив собі в обличчя.

Мешканці села Іванівка, де сталася трагедія, розповіли, що подружжя разом виховувало трьох дітей.

Чоловік обробляв земельні паї, жінка займалася манікюром. Побралася пара ще двадцять років тому.

– Він її сам застрелив, а тоді сам собі, не міг він сам собі, ну кажуть, що щелепу вирвало. І це, як воно, і язика відірвало. Та в нього там нашпигали, і він в реанімації лежить, – розповів один із сусідів.

Ходили чутки, що чоловік зловживав алкоголем і часто ревнував 40-річну Тетяну. Трагедія сталася того дня, коли подружжя приймало гостей у себе вдома.

Найжахливішим було те, що розправа над жінкою сталася на очах 19-річного сина.

– Тато з мамою йшли коридором, у нього була рушниця. Він став і вистрелив у маму, а потім і собі в голову, – розповів хлопець в поліції.

Жінку знайшли з простреленими легенями: вона померла дорогою в лікарню.

А от чоловіка, який внаслідок вистрілу залишився без щелепи, вдалося врятувати.

– Там не було ані губ, ані щок, ні підборіддя, тіла ніжньої щелепи. Також була розтрощена верхня щелепа, обидві кістки. Хворий був у травматичному шоці. Ця вся маса закривала вхід в трахею, вхід в гортань, яка теж булла розтрощена, і хрящі були теж деформовані, – розповіли медики.

Горе-чоловік Андрій на все життя дістав інвалідність, однак його все одно судитимуть за вбивство. Зараз він перебуває в лікарні під наглядом поліцейських.

За скоєне чоловіку загрожує від 7 до 15 років в’язниці.