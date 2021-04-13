У селі Сошників Київської області у лісі зник 23-річний юнак, його не можуть знайти.

Разом з товаришами він святкував день народження друга на природі, але мусив полишити застілля раніше та пішов лісом додому вночі. До рідної оселі він не повернувся.

Від галявини, де святкувала компанія, до хати хлопця приблизно шість кілометрів. Він рушив додому, зайшов за поворот і ніби розчинився у повітрі.

Його родина та товариші забили на сполох та почали розшукувати хлопця, долучили кінологів та рятувальників. Звернулися навіть до екстрасенсів, але дарма. Ні зниклого, ні його тіла поки не вдалося знайти.

Є підозра, що до зникнення хлопця причетні його ж товариші. Нині пошуки тривають. Родина зниклого сподівається, що хлопець живий та з ним все гаразд.

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