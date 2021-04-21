Двое военнослужащих Луцкого пограничного отряда с оружием сняли на видео издевательства над косулей, которую поймали в поле.

Употребляя нецензурную лексику, они хвастались своей добычей. Чтобы животное не убежало, оператор видео сдерживал ее ногами.

Другой пограничник целился в косулю оружием, чтобы она “притихла”. Осталось ли животное в живых, неизвестно.

— Ану лежать, с ***, стрелять буду! Вот такие серьезные у нас пограничники, — прокомментировали авторы видео.

Дело получило резонанс после того, как видео издевательства над косулей появилось на странице зоозащитников.

В комментариях под видео десятки пользователей осудили циничный поступок военнослужащих.















Лежи, стрелять буду: на Волыни пограничники на видео поиздевались над косулей (18+) / 4 фотографии

Со временем на ролик отреагировали и в Луцкой пограничной службе.

Там отметили, что видео было снято еще осенью прошлого года, однако служебное расследование началось только сейчас.

— Благодаря обнародованию этой позорной ситуации быстро удалось установить лица, фигурирующие на видео. Результаты расследования мы направим в соответствующие органы для принятия правового решения и привлечения виновных к ответственности, — говорится в сообщении.

Издевательство над животными в Одесской области

В начале февраля в одном из сел Подольского района 16-летний подросток жестоко замучил бездомного кота, которого нашел на улице.

В полицию обратились соседи парня. Посреди улицы стоял самодельный деревянный крест, на котором гвоздями было прибито тело мертвого кота.

За содеянное ему грозит наказание в виде штрафа, ареста сроком до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

Источник: Kovel Animals