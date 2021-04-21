Двоє військовослужбовців Луцького прикордонного загону зі зброєю зняли на відео знущання над косулею, яку впіймали в полі.

Вживаючи нецензурну лексику, вони вихвалялися своєю здобиччю. Щоб тварина не втекла, оператор відео стримував її ногами.

Інший прикордонник цілився в косулю зброєю, щоб вона “затихла”. Чи залишилася тварина в живих, невідомо.

– Ану лежати, с***, стріляти буду! Ось такі серйозні у нас прикордонники, – прокоментували автори відео.

Справа набула резонансу після того, як відео знущання над косулею з’явилося на сторінці зоозахисників.

У коментарях під відео десятки користувачів засудили цинічний вчинок військовослужбовців.















Лежи, стріляти буду: на Волині прикордонники на відео познущалися над косулею (18+) / 4 фотографии

З часом на ролик відреагували і в Луцькій прикордонній службі.

Там зазначили, що відео було знято ще восени минулого року, однак службове розслідування розпочалося лише зараз.

– Завдяки оприлюдненню цієї ганебної ситуації швидко вдалося встановити осіб, які фігурують на відео. Результати розслідування ми направимо до відповідних органів для прийняття правового рішення та притягнення винних до відповідальності, – йдеться у повідомленні.

Знущання над тваринами в Одеській області

На початку лютого в одному із сіл Подільського району 16-річний підліток жорстоко замучив безпритульного кота, якого знайшов на вулиці.

До поліції звернулися сусіди хлопця. Посеред вулиці стояв саморобний дерев’яний хрест, на якому цвяхами було прибито тіло мертвого кота.

За скоєне йому загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років.

Джерело: Kovel Animals