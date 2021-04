Во Франции полицейскую зарезали ножом — власти назвали это терактом

Во Франции напали с ножом на сотрудницу полиции. В результате тяжелых ранений женщина погибла на месте. Преступление расследуется правоохранительными органами как теракт.

Трагедия произошла в комиссариате коммуны Рамбуйе около Парижа. По предварительным данным французских СМИ, злоумышленник напал на женщину сзади. Он несколько раз ударил ее ножом в горло, от чего та умерла на месте.

По информации СМИ, нападавшим оказался 36-летний гражданин Туниса. Во время нападения он кричал Аллах акбар.

Он прибыл во Францию в 2009 году. В Рамбуйе переехал недавно и работал курьером.

Как передает Evening Standard, полицейские застрелили злоумышленника. Через течение преступления, а также крики нападающего антитеррористический отдел полиции начал расследование.

На это событие отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Погибшей было 49 лет. Она имела двух детей в возрасте 13 и 18 лет. Женщина была административным сотрудником комиссариата, не носила униформу, не был вооруженная и работала на приеме посетителей.

