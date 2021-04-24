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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Франції поліцейську зарізали ножем – влада назвала це терактом

Поліція

У Франції напали з ножем на співробітницю поліції. Внаслідок важких поранень жінка загинула на місці. Злочин розслідується правоохоронцями як теракт.

Трагедія сталася у комісаріаті комуни Рамбуйє поблизу Парижа. За попередніми даними французьких ЗМІ, зловмисник напав на жінку іззаду. Він кілька разів ударив її ножем у горло, від чого та померла на місці.

За інформацією ЗМІ, нападником виявився 36-річний громадянин Тунісу. Під час нападу він кричав Аллах акбар.

Він прибув до Франції у 2009 році. У Рамбує переїхав нещодавно та працював кур’єром.

Як передає Evening Standard, поліцейські застрелили зловмисника. Через перебіг злочину, а також крики нападника антитерористичний відділ поліції розпочав розслідування.

На цю подію відреагував президент Франції Еммануель Макрон.

– Нація співчуває її родині, колегам і силам правопорядку. Ми не поступимося в розпочатій боротьбі проти ісламістського тероризму, – написав він.

Загиблій було 49 років. Вона мала двох дітей у віці 13 і 18 років. Жінка була адміністративним співробітником комісаріату, не носила уніформу, не була озброєна і працювала на прийомі відвідувачів.

За попередніми даними, вона виходила на стоянку до свого автомобіля, а коли поверталася до комісаріату, вбивця увійшов разом з нею і накинувся з ножем.

Джерело: Deutsche Welle

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