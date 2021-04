У Франції поліцейську зарізали ножем – влада назвала це терактом

У Франції напали з ножем на співробітницю поліції. Внаслідок важких поранень жінка загинула на місці. Злочин розслідується правоохоронцями як теракт.

Трагедія сталася у комісаріаті комуни Рамбуйє поблизу Парижа. За попередніми даними французьких ЗМІ, зловмисник напав на жінку іззаду. Він кілька разів ударив її ножем у горло, від чого та померла на місці.

За інформацією ЗМІ, нападником виявився 36-річний громадянин Тунісу. Під час нападу він кричав Аллах акбар.

Він прибув до Франції у 2009 році. У Рамбує переїхав нещодавно та працював кур’єром.

Як передає Evening Standard, поліцейські застрелили зловмисника. Через перебіг злочину, а також крики нападника антитерористичний відділ поліції розпочав розслідування.

На цю подію відреагував президент Франції Еммануель Макрон.

Загиблій було 49 років. Вона мала двох дітей у віці 13 і 18 років. Жінка була адміністративним співробітником комісаріату, не носила уніформу, не була озброєна і працювала на прийомі відвідувачів.

