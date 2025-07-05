Прогноз погоды на неделю: синоптик предупреждает о жаре до +38 и грозах

Погода в Украине на следующей неделе будет нестабильной. Температура, ветер и атмосферное давление будут меняться под влиянием чередования фронтов и зон высокого давления.

Об этом Фактам ICTV эксклюзивно рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Какой будет погода в Украине на следующей неделе

По словам синоптика, с 5 июля через Украину с северо-запада на юго-восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Это обусловит понижение температуры воздуха.

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— Поскольку атмосферные фронты периодически будут чередоваться с областью повышенного давления, это будет обусловливать колебания направления ветра и температуры. Сегодня вечером, даже сегодня днем в западных областях, а вечером и по Киевской области, то есть северных и частично центральных областях, мы его почувствуем, — пояснила Птуха.

В дальнейшем фронт переместится дальше на юго-восток, а 6-7 июля погоду будет формировать поле высокого давления.

Ночью температура воздуха составит 10-18°C, днем 23-28°C, но на юге будет оставаться жара — 28-33°C.

Когда будет жарче всего

7 июля температура воздуха в разных областях будет 33-34°C в большинстве областей, а на юге и в некоторых центральных областях — устойчивая жара 35-37°C.

8 июля ожидаются грозовые дожди на западе и севере, но жара сохранится.

— Температура будет достигать 35-38°C, особенно в южных и центральных областях. Постепенное снижение возможно с 9 июля, — добавила синоптик.

Какой будет температура воды

Температура морской воды сейчас составляет 17 градусов.

Конечно, учитывая такие высокие температуры, она будет быстро прогреваться, отметила Птуха.

На реках Киевской области вода теплее — 20-22°C.

В целом, следующая неделя пройдет без экстремальных природных катаклизмов, подытожила Наталья Птуха.

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