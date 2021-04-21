В феврале в городе Снежное Донецкой области, которое сейчас контролируется оккупантами, в результате взрыва гранаты погибла двухлетняя девочка. Миссия СММ ОБСЕ выяснила обстоятельства трагедии.

16 апреля персонал морга, что в неподконтрольном Украине Донецке, подтвердил смерть ребенка. По заключению экспертов, у девочки были ранения головы, которые по признакам соответствуют последствиям взрыва.

Мать погибшего ребенка рассказала, что гранату прямо в доме активировал ее муж — отец девочки.

— Мать (20-29 лет) девочки рассказала, что, проснувшись вечером 8 февраля, она собиралась зайти в комнату, где спали ее две дочери, когда услышала взрыв, — говорится в отчете наблюдателей ОБСЕ.

Женщина добавила, что после этого ребенок перенес операцию в Донецке, однако медикам не удалось ее спасти — 20 февраля девочка умерла.

Смерть мальчика на Донбассе

В начале апреля стало известно, что в ОРДЛО умер мальчик. Миссия ОБСЕ выяснила, что ребенок погиб в результате взрыва неизвестного вещества.

Взрывчатку пятилетний мальчик обнаружил в гараже у своего дома. Работники морга подтвердили, что смерть наступила в результате многочисленных осколочных ранений и взрывной травмы.