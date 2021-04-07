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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Гибель 5-летнего мальчика в ОРДЛО: миссия ОБСЕ выяснила обстоятельства

Наблюдатели СММ ОБСЕ выяснили обстоятельства смерти пятилетнего мальчика в неподконтрольном Украине селе Александровское Донецкой области. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 апреля.

ОБСЄ

Миссия ОБСЕ не выезжала на место трагедии, однако им удалось пообщаться по телефону с бабушкой погибшего ребенка. Она сообщила, что услышала звук взрыва и увидела дым. Когда женщина вышла на улицу, ее внук лежал на земле. Кроме того, на стене дома и ограды были видны многочисленные осколочные следы и повреждения.

Представители морга подтвердили, что 2 апреля они получили тело мальчика, который умер в тот же день от взрывной травмы и многочисленных осколочных ранений.

Миссия ОБСЕ продолжит устанавливать обстоятельства смерти ребенка.

Смерть ребенка в ОРДЛО — что известно

На днях российские СМИ использовали новость о смерти мальчика в ОРДЛО против Украины. Они заявили, что ребенок умер якобы в результате удара беспилотника ВСУ.

МИД Украины опровергло этот факт. Свидетели сообщили о том, что мальчик погиб в результате взрыва мины, которую нашел в гараже дома. Кроме того, населенный пункт Александровское находится достаточно далеко от позиций ВСУ, чтобы туда смог долететь беспилотник.

Фото: SCE SMM — Special Monitoring Mission to Ukraine

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