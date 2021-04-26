У місті Коростень Житомирської області чоловік погрожував спалити власний будинок із трьома дітьми та співмешканкою. Після приїзду поліції він вистрілив у правоохоронця.

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Інцидент стався ввечері 25 квітня.

Під час сімейної сварки чоловік облив кімнату в будинку та себе бензином і забарикадувався, погрожуючи підпалити дім. Він також вдавався до сімейного насилля. У будинку перебувала 40-річна жінка та троє дітей у віці 11, 15 і 19 років. Вона повідомила в поліцію про цю ситуацію.

На момент прибуття силовиків жінка з молодшими дітьми вже залишила будинок. Потім з дому вивели старшого сина, а зі зловмисником почали переговори.

– У цей час чоловік закрився і почав демонструвати пістолет і запальнички, якими продовжував погрожувати підпалом. Коли поліцейські спробували вчергове наблизитися до вхідних дверей будинку, він вистрілив в їхній бік. Куля зачепила і пошкодила бронежилет інспектора сектору реагування патрульної поліції. Сам поліцейський не постраждав, – повідомили в поліції.

Після цього до затримання чоловіка долучили спецпризначенців КОРДу. У результаті тригодинних переговорів його затримали.

Зараз 45-річний зловмисник перебуває під вартою. Справу кваліфікували за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України. Йому загрожує від дев’яти до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.

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