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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Группа К-2 уничтожила огневые точки боевиков на Донбассе — видео 18+

Группа К-2 уничтожила огневые точки боевиков на Донбассе — видео 18+

На Донбассе еще до так называемого перемирия российские наемники из “группы Восток” строили новые огневые точки под своих снайперов и гранатометчиков, ставили новые минные заграждения. Такие данные удалось собрать разведчикам военного подразделения К-2 54 ОМБр.

— Провели комплекс различных средств разведки и выяснили, когда наемников на позициях больше всего. В одно утро, когда боевики начали очередной обстрел наших передовых позиций, К-2 нанесли огневой удар с незапрещенного вида вооружения, — говорится в заявлении К-2 54 ОМБр.

По данным разведки, ликвидирован по меньшей мере один боевик.

Уничтожение огневой точки боевиков

Еще 7 апреля группа К-2 54 ОМБр сообщала об уничтожении огневой точки боевиков.

В результате операции были уничтожены блиндаж и наблюдательный пост российских наемников.

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