Група К-2 знищила вогневі точки бойовиків на Донбасі – відео 18+

На Донбасі ще до так званого перемир’я російські найманці з “групи Восток” будували нові вогневі точки під своїх снайперів та гранатометників, ставили нові мінні загородження. Такі дані вдалося зібрати розвідникам військового підрозділу К-2 54 ОМБр.

– Провели комплекс різноманітних засобів розвідки і з’ясували, коли найманців на позиціях найбільше. В один із сонячних ранків, коли бойовики почали черговий обстріл наших передових позицій, К-2 завдали вогневий удар у відповідь із незабороненого виду озброєння, – йдеться у заяві К-2 54 ОМБр.

За даними розвідки, ліквідовано щонайменше одного бойовика.

Знищення вогневої точки бойовиків

Ще 7 квітня група К-2 54 ОМБр повідомляла про знищення вогневої точки бойовиків.

В результаті операції було знищено бліндаж та спостережний пост російських найманців.