Пост и блиндаж взлетели в воздух: видео уничтожения огневой точки боевиков

В зоне проведения ООС разведчики ВСУ уничтожили одну из позиций боевиков.
Соответствующее видео операции опубликовали в YouTube военные подразделения К-2 54 ОМБр.
— Как мы и обещали, разведывательная группа К-2 показывает вам еще одно уничтожение наблюдательного поста и блиндажа российских наемников. И снова где-то на территории Донецкой области была огневая точка бригады Восток, — говорится в описании под видео.
Боевики там постоянно вели обстрелы украинских позиций с различного вооружения.
Поэтому разведчики провели операцию, и когда боевики опять начали обстреливать наши позиции, получили удар с незапрещенного оружия.
В результате операции были уничтожены блиндаж и наблюдательный пост российских наемников.
Война на Донбассе
Еще 25 марта украинские военные обнародовали впечатляющее видео с передовой ООС на Донбассе.
В ролике представлены моменты уничтожения укрепрайонов российских наемников, их военной техники, а также ликвидации самих сепаратистов.