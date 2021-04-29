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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Семеро пострадавших: под Харьковом столкнулись два ВАЗа

Семеро пострадавших: под Харьковом столкнулись два ВАЗа

Неподалеку села Хролы под Харьковом произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали семь человек.

Авария случилась днем ​​28 апреля. Установлено, что 18-летний водитель ВАЗ 21011 случайно выехал на встречную полосу движения.

Уже через несколько секунд он столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099, за рулем которого находился 64-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали оба водителя и все пассажиры.

Внутри ВАЗ 21011 было трое пассажиров в возрасте 16, 17 и 18 лет. Внутри ВАЗ 21099 находились две 34-летние женщины.

  • ДТП под Харьковом: столкнулись два ВАЗа, есть пострадавшие (ФОТО)
  • ДТП под Харьковом: столкнулись два ВАЗа, есть пострадавшие (ФОТО)
  • ДТП под Харьковом: столкнулись два ВАЗа, есть пострадавшие (ФОТО)
  • ДТП под Харьковом: столкнулись два ВАЗа, есть пострадавшие (ФОТО)
  • ДТП под Харьковом: столкнулись два ВАЗа, есть пострадавшие (ФОТО)
  • ДТП под Харьковом: столкнулись два ВАЗа, есть пострадавшие (ФОТО)
Семеро пострадавших: под Харьковом столкнулись два ВАЗа / 3 фотографии

С травмами различной тяжести были доставлены в больницу.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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