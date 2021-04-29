ДТП під Харковом: зіткнулися два ВАЗа, є постраждалі (ФОТО)

Неподалік села Хроли під Харковом сталася серйозна ДТП, внаслідок якої постраждали семеро осіб.

Аварія сталася вдень 28 квітня. Встановлено, що 18-річний водій ВАЗ 21011 випадково виїхав на зустрічну смугу руху.

Вже за мить він зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21099, за кермом якого перебував 64-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення постраждали обидва водії та усі пасажири.

Всередині ВАЗ 21011 було троє пасажирів віком 16, 17 і 18 років. Всередині 21099 були дві 34-річні жінки.











Семеро постраждалих: під Харковом зіткнулися два ВАЗа / 3 фотографии

З травмами різної тяжкості їх доставили до лікарні.

Кримінальне провадження відкрито за за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.