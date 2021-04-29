PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Семеро постраждалих: під Харковом зіткнулися два ВАЗа

Семеро постраждалих: під Харковом зіткнулися два ВАЗа

Неподалік села Хроли під Харковом сталася серйозна ДТП, внаслідок якої постраждали семеро осіб.

Аварія сталася вдень 28 квітня. Встановлено, що 18-річний водій ВАЗ 21011 випадково виїхав на зустрічну смугу руху.

Вже за мить він зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21099, за кермом якого перебував 64-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення постраждали обидва водії та усі пасажири.

Всередині ВАЗ 21011 було троє пасажирів віком 16, 17 і 18 років. Всередині 21099 були дві 34-річні жінки.

  • ДТП під Харковом: зіткнулися два ВАЗа, є постраждалі (ФОТО)
  • ДТП під Харковом: зіткнулися два ВАЗа, є постраждалі (ФОТО)
  • ДТП під Харковом: зіткнулися два ВАЗа, є постраждалі (ФОТО)
  • ДТП під Харковом: зіткнулися два ВАЗа, є постраждалі (ФОТО)
  • ДТП під Харковом: зіткнулися два ВАЗа, є постраждалі (ФОТО)
  • ДТП під Харковом: зіткнулися два ВАЗа, є постраждалі (ФОТО)
Семеро постраждалих: під Харковом зіткнулися два ВАЗа / 3 фотографии

З травмами різної тяжкості їх доставили до лікарні.

Кримінальне провадження відкрито за за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка